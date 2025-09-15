Milan-Bologna | Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù
I rossoneri vincono la prima partita casalinga della stagione 25-26. Un Milan-Bologna alquanto indimenticabile: nel segno di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - bologna
Bologna scatenato: dopo Immobile e Bernardeschi, arriva l’attaccante del Milan!
Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024/25
Pronostico Milan-Bologna: accadrà per la quarta volta consecutiva
Milan-Bologna tra narrazione e realtà. Ma dov’è il “corto muso”? #milanpress - X Vai su X
Francesco Repice. . Milan-Bologna 1-0: il gol di LUKA MODRIC FA IMPAZZIRE Francesco Repice in RADIOCRONACA Tifosi rossoneri ci siete? Vi è piaciuta la radiocronaca? - facebook.com Vai su Facebook
Modric incanta e il Milan va: 1-0 al Bologna; Modric a 40 anni si è preso il Milan: “E non ricordatemi più l’età”; Milan, Modric infinito: il croato incanta anche col Bologna.
Modric incanta e il Milan va: 1-0 al Bologna - Luka Modric decide il posticipo domenicale tra Milan e Bologna, con una rete al 61°, la prima in maglia rossone ... Riporta 2duerighe.com
Milan-Bologna 1-0: Modric segna il primo gol rossonero, Allegri espulso - Allegri espulso nel finale per proteste su rigore negato dal VAR. Scrive lifestyleblog.it