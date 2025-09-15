Milan-Bologna Buscaglia | Nkunku se rimane a terra il rigore lo prende
Intervenuto nel post partita di Milan-Bologna su DAZN, il giornalista Buscaglia ha parlato della polemica legata a Nkunku-Fabbri.
Buscaglia: Paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo...; Moviola Gazzetta: pasticcio del VAR, prima c'è una netta spinta di Lukumi su Nkunku (rigore e rosso); San Siro in silenzio, Allegri: Speriamo di avere la Curva il più presto possibile.
Buscaglia: "Paradossalmente se Nkunku resta a terra dopo il primo contatto probabilmente il rigore lo prende" - Grandi proteste, con Allegri espulso, dopo che Marcenaro ha revocato il rigore concesso su Nkunku nel finale di partita di Milan-Bologna.
Milan-Bologna 1-0: Modric decide la sfida, ma è polemica sul rigore negato a Nkunku - Milan ha vinto 1-0 a San Siro, grazie a un gol del veterano Luka Modric, che ha firmato la rete decisiva.