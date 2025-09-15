Michele Pasquazzo re del paratriathlon | il campione trentino sul gradino più alto del podio
Comacchio sorride a Michele Pasquazzo. Nel weekend appena trascorso il paratriatleta trentino ha conquistato la vittoria nella quinta tappa del Circuito Italian Paratriathlon Series 2025, imponendosi nella categoria PTS4 e consolidando così la sua leadership in vista del gran finale previsto il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Michele Pasquazzo vince la medaglia di bronzo alla World Triathlon Para Cup Tata
Nuova puntata - oggi - di BTS POP. Alle 17,15 nostro ospite sarà Renzo Fracalossi, presidente della BTS, che ci racconterà di "Road to LA 2028" un progetto che accompagnerà Nadia Battocletti, Yeman Crippa, Giuliana Chiara Filippi e Michele Pasquazzo all - facebook.com Vai su Facebook
Paratriathlon, il trentino Pasquazzo alla Coppa del mondo - > C’è anche il trentino Michele Pasquazzo tra gli azzurri del Paratriathlon impegnati sabato 6 settembre nella World Triathlon Para Cup Alhandra, in Portogallo. Come scrive ladigetto.it