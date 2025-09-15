Michele Pasquazzo re del paratriathlon | il campione trentino sul gradino più alto del podio

Trentotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comacchio sorride a Michele Pasquazzo. Nel weekend appena trascorso il paratriatleta trentino ha conquistato la vittoria nella quinta tappa del Circuito Italian Paratriathlon Series 2025, imponendosi nella categoria PTS4 e consolidando così la sua leadership in vista del gran finale previsto il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: michele - pasquazzo

