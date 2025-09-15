Mi butto giù | falso allarme AI scatena maxi intervento sul Gran Sasso

L'Aquila - Un’avventura fasulla sul Monte Camicia lancia l’allarme grazie a voce sintetizzata: soccorsi mobilitati, indagini su telefonino hackerato, preoccupazione per abusi tecnologici emergenti. Il grido «Mi butto giù» lanciato dal Monte Camicia ha fatto drizzare le antenne alle centrali d’emergenza: Vigili del fuoco, 118, Soccorso alpino e Carabinieri sono intervenuti immediatamente, convinti di fronte a un possibile tentativo di suicidio. Ma una volta rintracciata la fonte, la verità è emersa: nessuna richiesta reale d'aiuto era partita dalla ragazza che, ignara dell’allarme, si trovava in escursione con amici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

