Mette-Marit di Norvegia nuovi guai per il figlio | spunta il legame con un terrorista

Dilei.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Mette-Marit di Norvegia il livello di angoscia e preoccupazione resta alto. In attesa del processo che inizierà il prossimo febbraio, continuano a emergere nuovi dettagli sulla vita sregolata del figlio Marius Borg. Di recente la polizia avrebbe scoperto un legame tra il ragazzo e un famigerato terrorista condannato a 30 anni di carcere. Il figlio di Mette-Marit di Norvegia amico di un terrorista?. Fin dal suo primo arresto, nell’agosto di un anno fa, è apparso abbastanza chiaro che il giro di compagnie di Marius Borg non fosse esattamente delle migliori. E a quanto pare, secondo alcuni rapporti della polizia, anche Mette-Merit ne era a conoscenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

mette marit di norvegia nuovi guai per il figlio spunta il legame con un terrorista

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, nuovi guai per il figlio: spunta il legame con un terrorista

In questa notizia si parla di: mette - marit

Il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è sospettato di tre stupri

Mette-Marit di Norvegia, indagini concluse: il figlio Marius sospettato di 23 reati

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è accusato di 23 reati tra cui tre stupri

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché; Dal titolo negato alla carriera da stilista fino alla cocaina: chi è Marius Borg Hoiby; Mette-Marit di Norvegia cancella il viaggio negli USA: la sua salute preoccupa.

Mette-Marit di Norvegia sotto accusa, rischia di non diventare Regina - Marit di Norvegia, che ora rischia di non diventare la Regina consorte del marito Haakon ... Scrive dilei.it

Mette-Marit di Norvegia cancella il viaggio negli USA: la sua salute preoccupa - La conferma è giunta dal Palazzo Reale, che ha pubblicato una nota che spiega esattamente la ragione dell’assenza di Mette- Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Mette Marit Norvegia Nuovi