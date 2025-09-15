Mette-Marit di Norvegia nuovi guai per il figlio | spunta il legame con un terrorista

Per Mette-Marit di Norvegia il livello di angoscia e preoccupazione resta alto. In attesa del processo che inizierà il prossimo febbraio, continuano a emergere nuovi dettagli sulla vita sregolata del figlio Marius Borg. Di recente la polizia avrebbe scoperto un legame tra il ragazzo e un famigerato terrorista condannato a 30 anni di carcere. Il figlio di Mette-Marit di Norvegia amico di un terrorista?. Fin dal suo primo arresto, nell’agosto di un anno fa, è apparso abbastanza chiaro che il giro di compagnie di Marius Borg non fosse esattamente delle migliori. E a quanto pare, secondo alcuni rapporti della polizia, anche Mette-Merit ne era a conoscenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

