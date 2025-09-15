Meteo | Previsioni per martedì 16 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3809m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it