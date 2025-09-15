Mery Sporito una mostra a Milano

Ecodibergamo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ESPOSIZIONE. Allo Spazio Illumi, a Milano, Mery Sporito è in mostra con una ventina di tele che raffigurano “her”, il suo personaggio icona dal quale è partito il suo progetto moda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

mery sporito una mostra a milano

© Ecodibergamo.it - Mery Sporito, una mostra a Milano

In questa notizia si parla di: mery - sporito

Mery Sporito, una mostra a Milano; Una serata esclusiva alla Galleria Scaramouche a sostegno della ricerca scientifica; Moda e tendenze.

mery sporito mostra milanoMery Sporito, una mostra a Milano - Allo Spazio Illumi, a Milano, Mery Sporito è in mostra con una ventina di tele che raffigurano “her”, il suo personaggio icona dal quale è partito il suo progetto moda. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Mery Sporito Mostra Milano