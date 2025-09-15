Medioriente | carria armati Idf entrati a Gaza City
Roma, 15 set. (LaPresse) – I carri armati israeliani sono entrati nel in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Lo riportano i media palestinesi. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. Secondo quanto riferito, gli attacchi stanno provocando enormi esplosioni udibili da lontano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
