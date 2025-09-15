Medicina e memoria | Aula A del Policlinico intitolata al professor Bolognesi

Da oggi pomeriggio, lunedì 15 settembre, l’Aula A dell’ottavo piano del Policlinico di via Giustiniani 2 è stata ufficialmente intitolata al professor Massimo Bolognesi, prematuramente scomparso lo scorso maggio. Un gesto simbolico e sentito per ricordare uno dei medici e docenti più stimati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

