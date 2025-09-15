Max Pezzali scalda i motori | la line?up del tour Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026

Un viaggio tra hit intramontabili e nuove emozioni. Undici stadi per raccontare trent’anni di musica che unisce tutte le generazioni. La line up ufficiale del tour . Max Pezzali, icona pop che da decenni parla a diverse generazioni, anche alle più giovani, torna a riaccendere gli stadi d’Italia con il tour “MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026”, organizzato da Vivo Concerti, che promette di essere una grande festa a cielo aperto, tra musica, memoria, emozioni e sorprese. Dopo l’evento “Grand Prix” all’Autodromo di Imola previsto per il 12 luglio 2025, Pezzali ha già svelato le date della tournée estiva 2026, con undici tappe che toccheranno le principali città italiane. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Max Pezzali scalda i motori: la line?up del tour “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

In questa notizia si parla di: pezzali - scalda

