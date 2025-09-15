Mattia Furlani medaglia non semplice ai Mondiali | livello medio-alto e possibile affollamento in pochi cm

Si preannuncia una finale infuocata quella del salto in lungo maschile in programma mercoledì 17 settembre alle ore 20.49 locali (le 13.49 italiane) nella sessione serale della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. L’Italia si affida alla sua stella Mattia Furlani, che proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con il sogno di completare una clamorosa doppietta iridata in stagione. Il giovane talento azzurro ha conquistato infatti lo scorso 23 marzo a Nanchino il titolo mondiale al coperto (dopo l’argento di Glasgow 2024) e si presenta in Giappone con la seconda miglior misura dell’anno, l’8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani, medaglia non semplice ai Mondiali: livello medio-alto e possibile affollamento in pochi cm

