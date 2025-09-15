Mattia Furlani in finale | Pronto a dare tutto

Mattia Furlani si qualifica per la finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo 2025. Il bronzo olimpico e campione del mondo indoor, a soli vent’anni, ha raggiunto la misura di 8,07 che gli garantisce l’accesso all’atto conclusivo, in programma mercoledì alle 13:49 ora italiana. Per ora non è arrivato un salto eccezionale, ma l’azzurro guarda con fiducia alla prova decisiva. Ai microfoni della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha dichiarato: "La finale sarà un’altra gara. Sono pronto a dare tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

