Mattia Furlani in finale | Pronto a dare tutto
Mattia Furlani si qualifica per la finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo 2025. Il bronzo olimpico e campione del mondo indoor, a soli vent’anni, ha raggiunto la misura di 8,07 che gli garantisce l’accesso all’atto conclusivo, in programma mercoledì alle 13:49 ora italiana. Per ora non è arrivato un salto eccezionale, ma l’azzurro guarda con fiducia alla prova decisiva. Ai microfoni della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha dichiarato: "La finale sarà un’altra gara. Sono pronto a dare tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Mattia Furlani, medaglia non semplice ai Mondiali: livello medio-alto e possibile affollamento in pochi cm - - X Vai su X
MATTIA IN FINALE #Tokyo2025 Missione compiuta: 8,07 al primo salto, Mattia Furlani sbarca nella finale mondiale del lungo. Mercoledì, all'ora di pranzo, tutti a fare il tifo per lui!
