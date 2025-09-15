2.15 nel 2023, 2.23 nel 2024, 2.30 nel 2025. Una progressione impressionante che ha permesso a Matteo Sioli in questa stagione di vincere gli Europei U23 e di raggiungere la finale dei Mondiali da teenager (compirà 20 anni il prossimo 1° ottobre). Il 19enne lombardo è stato l’unico azzurro ad aver superato lo scoglio della qualificazione e sarà di gran lunga il più giovane dei tredici finalisti nel salto in alto sulla pedana di Tokyo. In realtà anche Sioli ha rischiato l’eliminazione, commettendo due errori a 2.21 e salvandosi all’ultimo tentativo con il brivido (sfiorando l’asticella) per poi reagire con un ottimo salto a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Sioli mina vagante nel salto in alto: gara senza padrone, le misure stagionali e i favoriti