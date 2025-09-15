Matteo Franzoso rimane in coma farmacologico, in Cile, dopo la bruttissima caduta di ieri – domenica 14 settembre – in allenamento. Le condizioni dello sciatore 25enne rimangono gravissime, è intubato in seguito a una trauma cranico causato da una caduta in pista a La Parva, sulle Ande, uno dei luoghi di allenamento degli azzurri in questo periodo dell’anno, alla fine dell’inverno sudamericano. Il 25enne azzurro è caduto dopo un salto, andando a sbattere contro una staccionata di legno, oltre le reti di protezione laterali. Dopo la caduta i soccorsi sono arrivati immediatamente e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matteo Franzoso rimane in coma: la famiglia vola in Cile, i compagni non si allenano. “Intervenire subito sulla sicurezza”