Matteo Franzoso non ce l’ha fatta | il discesista della Nazionale è morto dopo due giorni di coma

Lo sci italiano piange la scomparsa di Matteo Franzoso, morto a soli 25 anni dopo il grave incidente occorso durante un allenamento a La Parva, in Cile, con la squadra azzurra dei velocisti. L’atleta, originario di Genova ma cresciuto a Sestriere, era tesserato con le Fiamme Gialle e domani avrebbe compiuto 26 anni. L’incidente è avvenuto durante un salto nella parte alta della pista, considerato tecnicamente semplice. Secondo le prime ricostruzioni, Franzoso ha perso il controllo degli sci, probabilmente a causa di uno spigolo o di un’ impuntata, ed è volato oltre due file di reti di protezione, colpendo violentemente una staccionata con la testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Matteo Franzoso non ce l’ha fatta: il discesista della Nazionale è morto dopo due giorni di coma

È morto a Santiago del Cile lo sciatore azzurro Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la Commissione medica FISI e il presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del co

Matteo Franzoso non ce l'ha fatta. Le condizioni erano subito apparse gravissime dopo la caduta di sabato, era andato a sbattere contro la staccionata di legno a ridosso della pista di La Parva, in Cile. Si stava allenando con gli altri azzurri della Nazionale ma

Matteo Franzoso non ce l’ha fatta morto in Cile dopo l' incidente in allenamento.

