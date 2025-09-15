Matteo Franzoso non ce l’ha fatta | il discesista della Nazionale è morto dopo due giorni di coma

Lo sci italiano piange la scomparsa di Matteo Franzoso, morto a soli 25 anni dopo il grave incidente occorso durante un allenamento a La Parva, in Cile, con la squadra azzurra dei velocisti. L’atleta, originario di Genova ma cresciuto a Sestriere, era tesserato con le Fiamme Gialle e domani avrebbe compiuto 26 anni. L’incidente è avvenuto durante un salto nella parte alta della pista, considerato tecnicamente semplice. Secondo le prime ricostruzioni, Franzoso ha perso il controllo degli sci, probabilmente a causa di uno spigolo o di un’ impuntata, ed è volato oltre due file di reti di protezione, colpendo violentemente una staccionata con la testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

