matteo franzoso morto lo sciatore azzurro in coma da giorni

Matteo Franzoso non ce l’ha fatta. Il discesista azzurro era caduto mentre scendeva in allenamento a La Parva, sulle Ande in Cile e fin da subito le sue condizioni erano apparse gravi. Poi il trasporto d’urgenza in elicottero a Santiago dove è rimasto in coma farmacologico indotto dallo scorso 13 settembre a causa al trauma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

