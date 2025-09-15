Matteo Franzoso morto lo sciatore azzurro 25enne | trauma cranico fatale

Non ce l'ha fatta Matteo Franzoso. Il 25enne sciatore della Nazionale non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato scorso, durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km da Santiago del Cile. Lo hanno comunicato i sanitari locali alla commissione medica Fisi al presidente federale Flavio Roda. Le condizioni di Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni domani, sono apparse subito gravi. Durante l'allenamento era caduto sul primo salto del tracciato finendo sbalzato in avanti verso le reti. Raggiunto immediatamente grazie all'elisoccorso, l'azzurro delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva e indotto al coma farmacologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Matteo Franzoso, morto lo sciatore azzurro 25enne: trauma cranico fatale

