Matteo Franzoso è morto | sci italiano travolto dal lutto

Non ce l'ha fatta Matteo Franzoso: il mondo dello sci italiano piange la morte del 25enne velocista azzurro caduto durante un allenamento con la Nazionale in Cile. A darne la notizia sono stati i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale Flavio Roda. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni domani, non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena Santiago, nel cui ospedale è stato subito trasportato in elicottero e ricoverato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Franzoso è morto: sci italiano travolto dal lutto

