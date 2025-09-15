Mattarella riceve la Nazionale femminile e U20 di basket | Siete stati straordinari c’è fiducia per il futuro

La Nazionale italiana femminile bronzo europeo e la Nazionale maschile U20 campione d’Europa di basket sono state ricevute quest’oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in seguito ai grandi risultati conseguiti nell’estate 2025. Delegazione azzurra guidata per l’occasione dal presidente della FIP Giovanni Petrucci, dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. “ Avendo seguito le partite delle Azzurre sin dal girone di Bologna, mi sento di dire che il bronzo delle azzurre non solo somiglia all’oro ma è equiparabile all’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattarella riceve la Nazionale femminile e U20 di basket: “Siete stati straordinari, c’è fiducia per il futuro”

