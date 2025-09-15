Mattarella riceve in dono una maglia dalla nazionale maschile e femminile di pallacanestro U20

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro e riceve in dono una maglietta. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella riceve in dono una maglia dalla nazionale maschile e femminile di pallacanestro U20

In questa notizia si parla di: mattarella - riceve

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump

Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: focus su diplomazia e cooperazione internazionale

Mattarella riceve Zelensky: “pieno sostegno dell’Italia”

Mattarella riceve il Premio Burgio al Quirinale: "Insostenibile e disumana la situazione dei bambini a Gaza" https://tg.la7.it/cronaca/mattarella-premio-burgio-bambini-quirinale-15-09-2025-244235… - X Vai su X

Il Presidente Sergio Mattarella riceve i finalisti e la giuria del Premio le maschere del Teatro Italiano. #b9 #siamolart9 Vai su Facebook

Mattarella riceve in dono una maglia dalla nazionale maschile e femminile di pallacanestro U20; Mattarella riceve in dono una maglia dalla nazionale maschile e femminile di pallacanestro U20; Mattarella riceve in dono le maglie di Milan e Bologna in Quirinale.

Mattarella riceve in dono una maglia dalla nazionale maschile e femminile di pallacanestro U20 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro e riceve in dono una maglietta. Segnala ilgiornale.it

Mattarella riceve le Azzurre del calcio al Quirinale: "Avete reso onore alla maglia e alla bandiera" - Il Presidente Sergio Mattarella con la Nazionale di calcio femminile partecipante ai Campionati Europei 2025 ... Secondo agi.it