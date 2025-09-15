Mattarella riceve il Premio Burgio 2025

Mattarella ha ricevuto il Premio Burgio 2025, conferito dall'Università degli Studi di Pavia e dalla Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella riceve il Premio Burgio 2025

In questa notizia si parla di: mattarella - riceve

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump

Mattarella riceve Zelensky al Quirinale: focus su diplomazia e cooperazione internazionale

Mattarella riceve Zelensky: “pieno sostegno dell’Italia”

Mattarella riceve il Premio Burgio al Quirinale: "Insostenibile e disumana la situazione dei bambini a Gaza" https://tg.la7.it/cronaca/mattarella-premio-burgio-bambini-quirinale-15-09-2025-244235… - X Vai su X

Il Presidente Sergio Mattarella riceve i finalisti e la giuria del Premio le maschere del Teatro Italiano. #b9 #siamolart9 - facebook.com Vai su Facebook

«Bambini vittime di condizioni disumane». Mattarella riceve il Premio Burgio - Al Quirinale la consegna del riconoscimento intitolato al pioniere della pediatria italiana. Lo riporta corriere.it

Mattarella riceve il Premio Burgio al Quirinale: "Insostenibile e disumana la situazione bambini a Gaza" - I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, do ... Come scrive msn.com