Mattarella difende i diritti dei bambini | A Gaza condizione disumana
"Pesa il ricordo straziante di bambini da tempo in condizioni disperate di denutrizione e di abbandono sanitario, come in Sudan; di bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina; di bambini, anche neonati, uccisi o rapiti dal terrorismo come nella turpe giornata del 7 ottobre di due anni fa; di bambini che muoiono per fame, anche quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti, come nella disumana, ostinata, condizione di Gaza". Un richiamo alle coscienze di tutti i popoli da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno in cui, al Quirinale, riceve il Premio Burgio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: mattarella - difende
Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”
? “La dignità umana passa attraverso la tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, troppo spesso trascurate da logiche di mero profitto”. La #CGIL è con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel 60° anniversario della tragedia - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella riceve il Premio Burgio: “Disumana la condizione dei bambini a Gaza, in Ucraina e in Sudan”; Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”; Mattarella bacchetta Israele per l'operato a Gaza, nell'appello alla pace la difesa del popolo palestinese.
Mattarella: "Diritti dei bambini a rischio, specialmente nella disumana situazione a Gaza" - I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dov ... Segnala ilgiornale.it
Mattarella: "Diritti bambini a rischio come in disumana condizione Gaza" - "La condizione dell'infanzia nel mondo costituisce un costante richiamo alle coscienze. msn.com scrive