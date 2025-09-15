Il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale la nazionale femminile di basket e la Under20 maschile, dinanzi alle quali ha denunciato i commenti razzisti subiti dagli atleti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella contro i commenti razzisti alla Nazionale del basket: “Miseri atti di inciviltà”