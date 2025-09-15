Un Sergio Mattarella mai banale ha ricevuto nel pomeriggio del 15 settembre due Nazionali italiane di basket, quella femminile e i ragazzi dell’Under 20 che hanno vinto gli Europei a Creta. Tra una stretta di mano e un selfie, il presidente della Repubblica ha voluto rispondere alla polemica esplosa a fine luglio, proprio dopo la vittoria degli Azzurri in finale contro la Lituania. David Torresani, tra i protagonisti della splendida cavalcata italiana, ha postato una story su Instagram taggando i compagni e scrivendo: « Grazie mille a tutti i commenti negativi e razzisti sotto i vari post ci avete dato la carica ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mattarella contro gli hater dell’Italia U20 di basket: «Miseri atti di inciviltà razzista»