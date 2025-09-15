Mattarella ai cestisti azzurri | il basket unisce il razzismo perde
Dal salone dei Corazzieri al Quirinale è arrivata una lezione di convivenza. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto le rappresentative azzurre Under 20 e femminile di basket, celebrando le loro medaglie europee e insieme stigmatizzando i vili insulti razzisti esplosi sui social prima del torneo.
Mattarella ai giovani azzurri del basket: “I commenti razzisti miseri atti di inciviltà, segnalano l’importanza del fare sport insieme” - Il Presidente elogia le nazionali Under 20 di basket e risponde alle offese razziste ricevute durante gli Europei: "Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Mattarella incontra l'Italbasket donne di bronzo e i ragazzi d'oro U20: "Voi il nostro futuro" - Le Nazionali a medaglia ai recenti Europei ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica: "Razzismo per atlete e atleti di origini differenti? Secondo gazzetta.it