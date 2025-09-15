Matheus Pereira chiede ai tifosi di non cantare perché il figlio dorme | gli intonano una ninna nanna

Matheus Pereira chiede ai tifosi del Cruzeiro di fare silenzio e di non cantare perché il suo bambino sta dormendo ma la risposta è bellissima: i supporter del club gli dedicano una ninna nanna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

