‘Martina Carbonaro nascosta viva nell’armadio’ la tragedia di Afragola | l’autopsia choc

Colpita e nascosta viva sotto un armadio. Martina Carbonaro aveva solo 14 anni quando, lo scorso 26 maggio, fu uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Il suo corpo venne ritrovato due giorni dopo, nascosto sotto un armadio all’interno dell’ex stadio Moccia. Le nuove rivelazioni dell’autopsia, eseguita dalla dottoressa Raffaella Salvarezza, rendono la tragedia ancora più agghiacciante: Martina sarebbe rimasta in vita per circa un’ora dopo essere stata colpita alla testa. I colpi inferti e la difesa disperata. Il medico legale ha ricostruito la sequenza: quattro colpi inferti da dietro, tutti alla testa, l’ultimo mentre la ragazza era già a terra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Martina Carbonaro nascosta viva nell’armadio’, la tragedia di Afragola: l’autopsia choc

