Maria Sharapova e Luka Doncic finiscono al centro di un intreccio curioso: la villa di lusso e quelle voci che alimentano il gossip sportivo. Appartengono a due mondi apparentemente lontani, per quanto legati: lei arriva dal tennis, lui dal basket, più precisamente dall’universo NBA. Ma, nonostante questo, si sono comunque “trovati”, tanto è vero che i loro nomi sono stati accostati, in maniera peraltro del tutto inattesa, dando vita ad un intreccio che ha molto incuriosito sia gli appassionati, sia i media internazionali. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Maria Sharapova e quelle voci sulla star dell’NBA: dietro le quinte di un intreccio inatteso