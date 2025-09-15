Mangiano un piatto di tonno al ristorante a La Spezia e si sentono male | c'è il sospetto di sindrome sgombroide

15 set 2025

Due clienti di un ristorante a La Spezia si sono sentiti male dopo aver mangiato del tonno grigliato: si sono recati al pronto soccorso dove è stato diagnosticato il sospetto di sindrome sgombroide. Intanto sono state avviate le analisi sul pesce conservato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

