Mangiano un piatto di tonno al ristorante a La Spezia e si sentono male | c'è il sospetto di sindrome sgombroide

Due clienti di un ristorante a La Spezia si sono sentiti male dopo aver mangiato del tonno grigliato: si sono recati al pronto soccorso dove è stato diagnosticato il sospetto di sindrome sgombroide. Intanto sono state avviate le analisi sul pesce conservato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cagliari, mangiano un piatto a base di tonno per la pausa pranzo: 11 intossicati

