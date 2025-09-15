Manca l' insegnante di sostegno ad un alunno diversamente abile | scuola condannata nel salernitano

Salernotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Vallo della Lucania ha condannato una scuola paritaria del salernitano per non aver garantito l’insegnante di sostegno a un alunno con grave disabilità. Con l’ordinanza del 3 settembre i giudici hanno definito la vicenda “una condotta discriminatoria in via indiretta” e imposto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

manca insegnante sostegno alunno>ANSA-BOX/Niente sostegno a bimbo disabile, scuola condannata - Affetto da una grave disabilità, non può avere l'insegnante di sostegno perché la scuola non ha sufficienti "risorse umane". Da msn.com

Riconferma insegnante di sostegno, al momento la norma vale solo per il 2025/26 - 2024/25 sono stati riconfermati per il 2025/26 con la procedura del dm n. Scrive orizzontescuola.it

