Malpensa Express | disagi e modifiche per danni in galleria problemi per chi viaggia da Saronno

Malpensa Express, problemi in galleria costringono a modifiche della linea e causano disagi ai viaggiatori. Circolazione treni bloccata tra Rescaldina e Castellanza per problemi in galleria: disagi per il Malpensa Express e la linea Milano-Novara che passa da Saronno. Trenord ha sospeso la circolazione tra Castellanza e Rescaldina per accertamenti di sicurezza richiesti da Ferrovienord. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Malpensa Express: aumenta il prezzo del biglietto. Di quanto e da quando

Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità'

Dal 1° agosto il Malpensa Express costerà di più: biglietto a 15 euro, ma resta tra i più economici d’Europa (quando funziona)

Malpensa Express a Milano Centrale. Il servizio è innegabilmente un successo: carica molto di più rispetto al servizio per Cadorna e in diverse corse si raggiungono livelli di saturazione. Il servizio è pero troppo lento con troppe fermate. - X Vai su X

Un’accoglienza speciale all’hub di Malpensa! Gli azzurri e le azzurre sono stati accolti da DHL Express Italia in una giornata dedicata alla celebrazione del progetto : https://www.federvolley.it/node/1317 - facebook.com Vai su Facebook

Atto vandalico tra le stazioni di Busto e Ferno, disagi per il Malpensa Express; Sciopero dei treni il 7 e l'8 luglio: disagi per chi viaggia con Trenitalia e Trenord; Sciopero nazionale dei treni di martedì 6 maggio, i viaggi a rischio di Ferrovie dello Stato e Trenord: gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero nazionale del trasporto ferroviario: disagi in vista per il 4 e 5 settembre - Il sindacato SGB ha indetto un’azione di protesta che coinvolge il personale di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e del Gruppo FS. Scrive legnanonews.com