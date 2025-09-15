Maggio Musicale | riparte con Les pêcheurs de perles con la regia di Wim Wenders
Sul podio della Sala Grande del Teatro, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio, il maestro Jérémie Rhorer L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia la stagione 2026: dodici titoli d’opera, dal barocco al contemporaneo
Dalla Tosca a Romanzo Criminale: dodici titoli per la stagione del Maggio Musicale
Maggio Musicale: Elisir d’amore nella magica notte della Cavea
Il concerto da camera degli artisti del Maggio Musicale Fiorentino presso l’Abbazia di Vallombrosa domenica 7 settembre ha concluso il Festival Generativo Foresta Maestra https://youtu.be/6Ax2oVTD25o?feature=shared… @CittaMetro_FI - X Vai su X
Maggio riparte con Les pêcheurs de perles firmata da Wenders - Les pêcheurs de perles di Georges Bizet, proposta nell'allestimento della Staatsoper Unter den Linden di Berlino è il primo appuntamento lirico per il Teatro del Maggio musicale fiorentino dopo la pau ... Secondo ansa.it
Maggio Musicale, si riparte con l'opera ‘Les pecheurs de perles’ di Georges Bizet - Il 16 settembre si riaccendono le luci della Sala Grande del Maggio per il primo appuntamento dopo la pausa estiva con l’opera di Bizet nella visionaria regia di Wim Wenders ... Da msn.com