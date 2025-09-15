Maggio Musicale | riparte con Les pêcheurs de perles con la regia di Wim Wenders

Firenzepost.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul podio della Sala Grande del Teatro, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio, il maestro Jérémie Rhorer L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

maggio musicale riparte con les p234cheurs de perles con la regia di wim wenders

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: riparte con «Les pêcheurs de perles», con la regia di Wim Wenders

In questa notizia si parla di: maggio - musicale

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino annuncia la stagione 2026: dodici titoli d’opera, dal barocco al contemporaneo

Dalla Tosca a Romanzo Criminale: dodici titoli per la stagione del Maggio Musicale

Maggio Musicale: Elisir d’amore nella magica notte della Cavea

Maggio riparte con Les pêcheurs de perles firmata da Wenders; 'Les pêcheurs de perles' arriva al Maggio; Maggio Musicale, si riparte con l'opera ‘Les pecheurs de perles’ di Georges Bizet.

maggio musicale riparte lesMaggio riparte con Les pêcheurs de perles firmata da Wenders - Les pêcheurs de perles di Georges Bizet, proposta nell'allestimento della Staatsoper Unter den Linden di Berlino è il primo appuntamento lirico per il Teatro del Maggio musicale fiorentino dopo la pau ... Secondo ansa.it

maggio musicale riparte lesMaggio Musicale, si riparte con l'opera ‘Les pecheurs de perles’ di Georges Bizet - Il 16 settembre si riaccendono le luci della Sala Grande del Maggio per il primo appuntamento dopo la pausa estiva con l’opera di Bizet nella visionaria regia di Wim Wenders ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maggio Musicale Riparte Les