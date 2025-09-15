Maestri Fuori Classe VIII festival sull' apprendimento continuo

Montepulciano, 15 set. (askanews) - Si tiene a Montepulciano da 25 al 28 settembre l'ottava edizione di Maestri Fuori Classe, Festival dell'Apprendimento Continuo, che per quest'anno ha come tema "Del Vivere e del Convivere - Per un Mondo più Inclusivo e Collaborativo". "L'idea del festival - ha detto ad askanews Francesco Marino, direttore del festival insieme a Fabrizio Dafano - nasce per la consapevolezza che c'era bisogno di portare conoscenza fuori dai luoghi istituzionali attraverso una formula che fosse la più piacevole possibile. Ecco perché un festival. Il festival viene da un'idea di festa, fare festa mentre apprendiamo.

