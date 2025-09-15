Maduro accusa gli Usa di minaccia armata nei Caraibi e promette resistenza

Il confronto tra Caracas e Washington si riaccende: mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nei Caraibi, il presidente venezuelano Nicolas Maduro denuncia un’imminente aggressione e promette una difesa totale conforme al diritto internazionale, mentre le reciproche accuse di narcotraffico avvelenano ulteriormente l’atmosfera diplomatica. Una crisi diplomatica prossima al punto di rottura La decisione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Venezuela. Escalation sudamericana: la dottrina della guerra made in USA; Tensione Usa-Venezuela, Maduro pronto “alla lotta armata” e Trump minaccia abbattimenti di jet; «È un narco-governo». Flotta da guerra Usa in rotta sul Venezuela.

maduro accusa usa minacciaVenezuela, Maduro: "Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo" - La scorsa settimana, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avevano attaccato una "nave che trasportava droga", uccidendo 11 "narcoterroristi", descritti come membri del Tren de Aragua, un cartello ... msn.com scrive

maduro accusa usa minacciaVenezuela: Maduro, 'pronti a fase di lotta armata' se Usa attaccano - La minaccia di Trump alza la tensione - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha minacciato che il suo Paese è pronto a passare da "una fase politica" a "una fase di lotta armata" in caso di att ... Come scrive affaritaliani.it

