Maduro accusa gli Usa di minaccia armata nei Caraibi e promette resistenza
Il confronto tra Caracas e Washington si riaccende: mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nei Caraibi, il presidente venezuelano Nicolas Maduro denuncia un’imminente aggressione e promette una difesa totale conforme al diritto internazionale, mentre le reciproche accuse di narcotraffico avvelenano ulteriormente l’atmosfera diplomatica. Una crisi diplomatica prossima al punto di rottura La decisione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: maduro - accusa
Il segretario di stato statunitense Rubio ha precisato che l’operazione è stata condotta nel sud del mar dei Caraibi. Trump accusa il presidente venezuelano Maduro di guidare una rete di trafficanti di droga. Vai su Facebook
Trentini, 301 giorni in cella in Venezuela Caracas: “I suoi diritti sono rispettati, è sotto processo e ha un avvocato” Falso: l’unica avvocata delegata della famiglia non è nemmeno stata messa al corrente dell’accusa e le autorità hanno perfino negato un incontr - X Vai su X
Venezuela. Escalation sudamericana: la dottrina della guerra made in USA; Tensione Usa-Venezuela, Maduro pronto “alla lotta armata” e Trump minaccia abbattimenti di jet; «È un narco-governo». Flotta da guerra Usa in rotta sul Venezuela.
Venezuela, Maduro: "Usa preparano aggressione militare, ci difenderemo" - La scorsa settimana, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avevano attaccato una "nave che trasportava droga", uccidendo 11 "narcoterroristi", descritti come membri del Tren de Aragua, un cartello ... msn.com scrive
Venezuela: Maduro, 'pronti a fase di lotta armata' se Usa attaccano - La minaccia di Trump alza la tensione - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha minacciato che il suo Paese è pronto a passare da "una fase politica" a "una fase di lotta armata" in caso di att ... Come scrive affaritaliani.it