Madrid annulla un contratto d’armi da 700 milioni con Tel Aviv E chiede che Israele sia escluso dalle competizioni sportive e dall’Eurovision
Il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana. Lo riporta un documento ufficiale visionato oggi dall’ Afp. La decisione segue l’annuncio del primo ministro Pedro Sanchez che la scorsa settimana aveva comunicato che il suo governo avrebbe «consolidato per legge» il blocco del transito di armi e stabilito il divieto legale e permanente di comprare e vendere munizioni ed equipaggiamento militare a Israele. Si tratta, aveva spiegato Sanchez, di «azioni volte a fermare l’aggressione a Gaza, perseguire i suoi esecutori e sostenere la popolazione palestinese». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: madrid - annulla
Madrid annulla contratto di armi da 700 milioni con Israele
Madrid annulla contratto armi da 700 milioni con Israele - Ultima ora. - X Vai su X
«Miguel Galan, presidente del CENAFE, non ha perso tempo: “Il Real Madrid ha violato il regolamento portando in campo Mastantuono. ” Una denuncia che sta facendo molto discutere dopo l’esordio del giovane argentino con la maglia dei Blancos, perché l Vai su Facebook
Madrid annulla contratto armi da 700 milioni con Israele - Il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana, secondo un documento ufficiale visionat ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Madrid annulla un contratto d’armi da 700 milioni con Tel Aviv. E chiede che Israele sia escluso dalle competizioni sportive (e dall’Eurovision) - Il governo spagnolo ha annullato un contratto con Israele per dei lanciarazzi. Riporta open.online