Madrid annulla un contratto d’armi da 700 milioni con Tel Aviv E chiede che Israele sia escluso dalle competizioni sportive e dall’Eurovision

Il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana. Lo riporta un documento ufficiale visionato oggi dall’ Afp. La decisione segue l’annuncio del primo ministro Pedro Sanchez che la scorsa settimana aveva comunicato che il suo governo avrebbe «consolidato per legge» il blocco del transito di armi e stabilito il divieto legale e permanente di comprare e vendere munizioni ed equipaggiamento militare a Israele. Si tratta, aveva spiegato Sanchez, di «azioni volte a fermare l’aggressione a Gaza, perseguire i suoi esecutori e sostenere la popolazione palestinese». 🔗 Leggi su Open.online