Madrid annulla contratto di armi da 700 milioni con Israele
MADRID, 15 SET – Il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana, secondo un documento ufficiale visionato oggi dall’Afp. La decisione arriva dopo che il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato la scorsa settimana che il suo governo avrebbe “consolidato per legge” il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ieri l’ultima tappa della Vuelta è stata bloccata a pochi chilometri da Madrid da manifestanti propal con puntine da disegno e vetri sulla strada. La polizia ha dovuto annullare la gara per motivi di sicurezza. Il primo ministro Sanchez si è congratulato con i manif - X Vai su X
Eurosport Italia. . La Vuelta 2025 si chiude con un finale che nessuno, o quasi desiderava: la massiccia presenza di manifestanti pro Palestina a Madrid costringe l'organizzazione ad annullare la tappa conclusiva! Invasione nella corsa, distruzione delle st - facebook.com Vai su Facebook
