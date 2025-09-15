macron con altri leader prepara conferenza sulla soluzione due stati

Parigi, 15 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una videoconferenza con altri leader a Parigi. Secondo una nota dell'Eliseo, queste discussioni fanno seguito "ai raid israeliani che hanno colpito la capitale del Qatar" e "mirano a preparare la Conferenza sulla soluzione dei due Stati, che Francia e Arabia Saudita presiederanno congiuntamente a New York il 22 settembre". Nelle immagini, Macron nella sala in videoconferenza con il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro del Canada Mark Carney. "Hello Keir (Starmer), Hello Mark (Carney), come state? Mi sentite? Yes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

