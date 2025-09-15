Macron con altri leader prepara Conferenza sulla soluzione due Stati
Parigi, 15 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una videoconferenza con altri leader a Parigi. Secondo una nota dell'Eliseo, queste discussioni fanno seguito "ai raid israeliani che hanno colpito la capitale del Qatar" e "mirano a preparare la Conferenza sulla soluzione dei due Stati, che Francia e Arabia Saudita presiederanno congiuntamente a New York il 22 settembre". Nelle immagini, Macron nella sala in videoconferenza con il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro del Canada Mark Carney. "Hello Keir (Starmer), Hello Mark (Carney), come state? Mi sentite? Yes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: macron - leader
Phisikk du role – Macron un ragazzo, forse sì, ma dotato di carisma da leader
Ucraina, Macron parla con Zelensky e leader Ue: “Futuro non si decida senza Kiev”
Da Meloni a Macron, da Rutte a Von der Leyen: i leader europei andranno con Zelensky a Washington per l’incontro con Trump
Dabliu x Macron Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del primo Official Club Shop #DABLIU? Grazie alla preziosa collaborazione con macron, leader nello sportswear da oggi potrai acquistare il merchandising ufficiale Dabliu direttamente onlin - facebook.com Vai su Facebook
Riunione dei volenterosi con Zelensky, Macron, von der Leyen e leader Ue a Parigi. Meloni in remoto - X Vai su X
Impeachment Macron: 104 deputati firmano “mozione di destituzione”/ Cosa succede ora in Francia - Francia, caso impeachment Macron: 104 deputati firmano "mozione di destituzione" del presidente. ilsussidiario.net scrive
Guerra in Ucraina, Macron annuncia l'impegno di 26 Paesi per le garanzie di sicurezza. Ci sono Italia e Usa - Ventisei Paesi si sono impegnati a essere presenti "sulla terraferma, in mare o in aria" in Ucraina non appena "le armi ... Lo riporta iltempo.it