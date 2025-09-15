Ma dici davvero? Gelo tra Caterina Balivo e Anna Falchi | confessione e studio sorpreso
La puntata odierna del pomeriggio di Rai Uno si è chiusa con un’intervista che non è passata inosservata. Caterina Balivo, alla guida dell’ammiraglia Rai, ha accolto in studio Anna Falchi, pronta a tornare da lunedì su Rai Due alla conduzione della nuova edizione de I Fatti Vostri insieme a Flavio Montrucchio. Un momento di televisione che, da semplice presentazione di un programma, si è presto trasformato in un confronto acceso, toccando vecchie polemiche e temi destinati a far discutere. La prima parte della conversazione ha riportato alla luce un episodio ormai lontano, ma che ha segnato la carriera della showgirl. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
