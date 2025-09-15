M5S Campania Gaza approvata nostra mozione

“Grazie al Movimento 5 Stelle, oggi il Consiglio regionale della Campania compie un gesto politico e morale necessario: condanna la barbarie in atto a Gaza e chiede ufficialmente al Governo italiano il riconoscimento della Palestina”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Anche Napoli rompe i rapporti con Israele, consiglio comunale: “Assistenza e ricostruzione a Gaza, ora tocca alla Campania"

Folla all'iniziativa "Tutti giù per terra" di Life for Gaza e Comunità palestinese della Campania, il flash mob alla Rotonda Diaz, 1500 lenzuola distese.

Incendi, bombe e fame, si continua a morire a Gaza, Fadoi Campania: “I medici alzino la voce, il silenzio è complicità”

#Giovani #Scuola Dalla Campania un minuto di rumore per Gaza: la scuola si fa voce di pace - X Vai su X

ANCORA IN DIGIUNO PER GAZA I medici e sanitari di Napoli chiedono al Governo e alla Regione Campania di interrompere gli accordi con Israele - facebook.com Vai su Facebook

