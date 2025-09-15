MO pesanti attacchi aerei Idf nel nord-ovest di Gaza City

Ildenaro.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 set. (askanews) – Pesanti attacchi aerei israeliani nel nord-ovest di Gaza City. Dalla serata i media palestinesi segnalano esplosioni e interventi di tank e mezzi blindati nell’area. “E’ iniziata l’operazione di terra – si spiega – è l’occupazione”. Sono stati registrati 37 attacchi aerei in 20 minuti con droni, elicotteri Apache, aerei da guerra e artiglieria. La popolazione sta scappando con tutti i mezzi possibili dalla zona nord-occidentale della città. Il rumore delle esplosioni si sente anche nel centro di Israele. Secondo rilanciato anche da un messaggio del presidente Trump, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

