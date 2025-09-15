Lynk & Co il Suv ibrido plug-in 08 e le novità in arrivo sul mercato
Protagonista tra le vie del centro al Salone di Monaco, la Lynk & Co 08, con i suoi 200 km di autonomia in modalità elettrica, ha ricevuto attenzioni e sguardi colmi di curiosità da parte degli addetti ai lavori e dei visitatori. Un occhio all'auto e uno al futuro di un brand in costante espansione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Lynk & Co 08 non è solo un SUV ibrido plug-in: è una vera e propria rivoluzione. Fino a 200 km di autonomia elettrica. Oltre 1000 km di autonomia totale. Ricarica rapida in corrente continua. La libertà di andare più lontano, più velocemente e alle tue condi - X Vai su X
Sicurezza al top per Lynk & Co 08 La nuova Lynk & Co 08, SUV ibrido plug-in del gruppo Geely, ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, il massimo punteggio nei severi test di sicurezza europei. Un risultato che conferma l’impegno del marchio per una mobilità s - facebook.com Vai su Facebook
Lynk & Co 08: la prova dell’ultra-ibrida che fa impallidire le “solite” tedesche - La prima prova della Lynk & Co 08, SUV ibrido da 439 CV con 200 km di autonomia in modalità elettrica e oltre 1300 totali da 52. Riporta quotidianomotori.com
Lynk & CO 08, la sport utility ibrida silenziosa - Lynk & CO 08 utilizza la piattaforma CMA Evo, una evoluzione della Compact Modular Architecture che condivide parte della struttura con Volvo ... Secondo autotoday.it