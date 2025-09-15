L' Università di Udine formerà i poliziotti sulla cybersecurity

Udinetoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Udine progetterà i percorsi didattici e i corsi di aggiornamento in tema di cybersicurezza per gli agenti delle forze dell'ordine dell'ex provincia, mentre gli studenti verranno formati da esperti nel settore del cybercrime. È parte di un nuovo accordo bilaterale che coinvolge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

