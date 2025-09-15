L' ultimo martedì estivo di Campogalliano dedicato ai Venerati maestri di Edmondo Berselli
È dedicata alla figura di Edmondo Berselli l’ultima serata dei “Martedì in centro”, ciclo di incontri promosso dall’Amministrazione comunale di Campogalliano, in collaborazione con i negozianti locali. Martedì 16 settembre andrà in scena l’appuntamento conclusivo della rassegna che nel corso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
