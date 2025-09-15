L' ultima follia proPal e woke | dalla facciata del Comune sparisce la bandiera dell' Italia

Siamo italiani o palestinesi? Viene da chiederselo dopo quanto accaduto nel Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi: sulla facciata dell'edificio le bandiere dell'Italia e dell'Europa sono state sostituite da quelle della Palestina e della pace. A denunciare la questione è il consigliere regionale e coordinatore provinciale per Brindisi di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, per il quale è necessario che "il Prefetto di Brindisi intervenga immediatamente. Quella Europea e quella Italiana per legge sono le uniche bandiere istituzionali che possono essere esposte sulle facciate di istituzioni ed enti pubblici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

