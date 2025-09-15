luka la gospa e il diavoletto il racconto di ciccotti

Molti sanno cosa significa Medjugorje. Credenti e non credenti. Tra i credenti cristiani un numero crescente crede nelle apparizioni che dal 1981 avvengono in questa cittadina della Bosnia-Herzegovina. Ad oggi, dei sei veggenti, che in quel 25 giugno 1981 videro una bella signora (come hanno sempre attestato), la Gospa (Madonna) su una collina (Podbrdo), solo tre hanno ancora le apparizioni quotidiane. La Vergine Maria, ogni 25 del mese, da decenni, dona un messaggio ai credenti, chiedendo di pregare per “coloro che ancora non conoscono l’amore di suo Figlio Gesù”. La novità, che dovrebbe scuotere i dubbiosi, e che tali messaggi ricevono da diversi mesi una “certificazione”, ossia una frase aggiunta al testo per la diffusione pubblica: “Con approvazione ecclesiastica”. 🔗 Leggi su Formiche.net

