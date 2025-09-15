Luis Enrique ripensa alla notte di Monaco: «La vittoria contro l’Inter è stata la ciliegina sulla torta di una stagione perfetta». A poche ore dall’inizio della nuova edizione della Champions League, Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha condiviso le emozioni del trionfo nella scorsa stagione, raccontando il percorso che ha portato alla vittoria contro l’ Inter in finale. Intervistato dal magazine The UCL Show, il tecnico spagnolo ha ripercorso i momenti più significativi del cammino europeo della sua squadra. «Abbiamo vissuto le prime giornate sul filo del rasoio, meritavamo di fare più punti», ha dichiarato Luis Enrique, riflettendo sulle difficoltà iniziali del PSG. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Enrique rivive il trionfo in Champions League: «Vincere con il PSG è stato un sogno»