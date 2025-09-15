Un cambio della guardia necessario, un segnale inviato al mondo della moda e della finanza. Da oggi, 15 settembre, il colosso del lusso Kering ha un nuovo direttore generale: è l’italiano Luca de Meo, 58 anni, il manager superstar che François-Henri Pinault ha strappato alla guida di Renault per affidargli la sfida più complessa, quella di orchestrare la nuova fase del gruppo che controlla marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga. Come riferisce il Corriere della Sera, Pinault, 63 anni, dopo aver trasformato in vent’anni l’azienda di famiglia in un leader mondiale del lusso, lascia la gestione operativa e rimane presidente e azionista di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luca de Meo è il nuovo direttore generale di Kering: rilanciare Gucci e ridurre il debito i suoi obiettivi. Ecco cosa cambia nella moda