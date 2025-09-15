Lotta, Honis fuori dal podio con rimpianti nei 92 kg ai Mondiali. Eliminato anche Realbuto.

Si è appena conclusa senza grandi soddisfazioni per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Quest’oggi sono stati assegnati altri quattro titoli iridati e si sono disputate le eliminatorie delle ultime due categorie dello stile libero maschile e delle prime due categorie femminili. Day-3 che ha regalato all’Italia la prima vittoria della manifestazione, con Benjamin Honis che ha battuto 7-4 il turco Alperen Tokgoz al debutto nei ripescaggi vedendo poi sfumare in extremis l’accesso alla finale per il bronzo nei 92 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

