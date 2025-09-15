L’Ortica edizione speciale | tesori finti morti e cappotti d’oro
Il tesoro di Montecristo, l’oro, i garage e le chiacchere da bar Oh ragazzi, s’è trovato un altro tesoro. ma stavolta mica a Tombola la sera di Natale, no! Qui si parla di 500 chili d’oro nascosti a Montecristo, roba che nemmeno nei fumetti di Paperone. La storia? Da capogiro. Pecorelli racconta di aver trovato il tesoro di Montecristo e di averlo parcheggiato in garage come fosse il motorino. Il tutto condito da un tribunale albanese che, invece del tesoro, ha trovato 4 anni di galera per Pecorelli. Protagonisti: Davide Pecorelli, ex imprenditore del beauty, arbitro mancato e – a detta di molti – narratore da osteria. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dal 26 al 28 settembre il Teatro dell'Ortica ospiterà la Masterclass Living Theatre - Resist Now: Teatro dell'Emergenza a cura di Gary Brackett e dei membri del Living Theatre Europa. Sarà un appuntamento unico per la nostra città, con cui daremo l'inizio alla
Borghi dei Tesori Fest , al via quinta edizione - Ritorna per il quinto anno l'iniziativa Borghi dei Tesori Fest, organizzata dalla fondazione Le Vie dei Tesori che, in anteprima, nel fine settimana di pasqua il 19 e 20 aprile e poi dal 26 aprile all ... Da ansa.it