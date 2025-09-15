L’Ortica edizione speciale | tesori finti morti e cappotti d’oro

Il tesoro di Montecristo, l’oro, i garage e le chiacchere da bar Oh ragazzi, s’è trovato un altro tesoro. ma stavolta mica a Tombola la sera di Natale, no! Qui si parla di 500 chili d’oro nascosti a Montecristo, roba che nemmeno nei fumetti di Paperone. La storia? Da capogiro. Pecorelli racconta di aver trovato il tesoro di Montecristo e di averlo parcheggiato in garage come fosse il motorino. Il tutto condito da un tribunale albanese che, invece del tesoro, ha trovato 4 anni di galera per Pecorelli. Protagonisti: Davide Pecorelli, ex imprenditore del beauty, arbitro mancato e – a detta di molti – narratore da osteria. 🔗 Leggi su Lortica.it

