Il nigeriano sempre al centro delle voci di mercato: Inter e non solo sulle sue tracce E’ stato il caso dell’estate, una lotta interna che sembrava portarlo verso un’altra maglia nerazzurra, quella dell’ Inter. Alla fine Ademola Lookman è rimasto in nerazzurro, ma quello dell’ Atalanta. Atalanta-Lookman, riappacificazione in corso – (LaPresse) Calciomercato.it Il club orobico ha deciso di rifiutare le varie proposte per il nigeriano. Il club era pronto a cederlo, ma di fronte alla sorprendente proposta per Retegui i piani sono cambiati. E ora c’è una situazione da ricostruire. Lookman è stato recentemente convocato con la Nigeria e adesso è pronto a tornare a rivestire la maglia della Dea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lookman e un nuovo addio, ma l’Atalanta può uscirne vincitrice